Bayern Monaco, impatto mostruoso di Kane in Baviera: gol, assist ma non solo. Dentro ai numeri da record di queste stagioni per l’inglese

Bayern Monaco, i numeri di Harry Kane in Baviera: gol, assist ma non solo. L’impatto da record di queste stagioni per l’inglese

Ci sono attaccanti che segnano, e poi c’è Harry Kane. L’impatto del capitano della nazionale inglese sul calcio tedesco non è stato semplicemente positivo, è stato devastante. Da quando ha lasciato il Tottenham per abbracciare la sfida della Bundesliga, il numero 9 ha mantenuto un rendimento che definire costante sarebbe riduttivo. Le statistiche aggiornate ad oggi raccontano di un dominio assoluto, trasformando l’Allianz Arena nel giardino di casa di uno dei centravanti più completi del ventunesimo secolo.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un ruolino di marcia impressionante

I numeri complessivi della sua avventura in Baviera fanno spavento e testimoniano una continuità di rendimento quasi robotica. In 124 partite ufficiali disputate con la maglia del Bayern Monaco, Kane ha messo a referto la bellezza di 117 gol. Ma limitarsi alle reti sarebbe un errore, perché l’inglese non è solo un finalizzatore implacabile, ma anche un regista offensivo di prim’ordine. Ai gol si aggiungono infatti 30 assist decisivi per i compagni. La somma totale è mostruosa: 147 partecipazioni attive al gol (G/A) in 124 presenze. In pratica, ogni volta che Harry Kane scende in campo, il Bayern parte virtualmente con un gol di vantaggio (la media è di 1,18 contributi a partita).

La stagione corrente: dominio in Bundesliga

Se il dato generale impressiona, quello relativo alla stagione in corso (2025/26) conferma che la fame del “Principe” non si è placata. Arrivati alla 18ª giornata di campionato, appena oltre il giro di boa, Kane sta viaggiando a ritmi insostenibili per le difese avversarie. Il tabellino in Bundesliga recita già 21 gol e 4 assist. Una media realizzativa superiore al gol a partita che lo proietta, ancora una volta, come il favorito assoluto per la Torjägerkanone (il titolo di capocannoniere) e per la Scarpa d’Oro europea.

Un leader totale

Oltre alle cifre fredde, c’è l’importanza tattica e carismatica. Kane è diventato il punto di riferimento imprescindibile per la manovra dei bavaresi, capace di abbassarsi per legare il gioco e di attaccare la profondità con la stessa efficacia. In un Bayern che cerca di mantenere la sua egemonia in patria e di riconquistare l’Europa, avere un terminale offensivo da quasi 150 contributi in tre anni scarsi è l’arma definitiva.