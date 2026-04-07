Bayern Monaco, Kompany punzecchia l’Inter: «L’eliminazione dell’anno scorso? Avevamo 9 giocatori infortunati…»

Bayern Monaco, Vincent Kompany ha lanciato una frecciata all’Inter riguardante l’eliminazione dalla Champions League della scorsa stagione

Il Bayern Monaco torna a sognare la massima competizione europea. I bavaresi, a caccia di una Champions League che manca nella ricca bacheca del club dal lontano 2020, si preparano ad affrontare una grandissima e affascinante classica del calcio internazionale: l’andata del doppio confronto contro il Real Madrid. Alla vigilia della supersfida, l’allenatore Vincent Kompany ha presentato l’attesissimo match in conferenza stampa, non mancando di riflettere sulla cocente e prematura eliminazione subita un anno fa ad opera dell’Inter.

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La sfida al Bernabeu: le parole di Kompany su Real Madrid e Mbappé

Il tecnico belga sa bene cosa attende la sua rosa nell’infuocato catino spagnolo e mette in guardia i suoi giocatori sull’importanza dell’approccio mentale e tattico. Parlando ai media, l’allenatore ha dichiarato: “Credo che il Bernabeu sia lo stadio più difficile in cui giocare in trasferta. Comunque abbiamo giocatori con esperienza per questo tipo di partite, i dettagli saranno fondamentali. Ci aspettiamo un Real Madrid simile a quello che ha affrontato il City. Mbappé e Vinicius? Entrambi sono incredibili”.

Il ricordo dell’eliminazione contro l’Inter: il peso degli infortuni

La mente torna inevitabilmente a dodici mesi fa, quando il Bayern Monaco, pur partendo tra i favoriti assoluti per la vittoria finale del torneo, venne estromesso ai quarti. Kompany ha analizzato quella batosta, giustificando in parte l’accaduto ma sottolineando anche le carenze strutturali di quel momento: “Il percorso dell’anno scorso terminato ai quarti contro l’Inter? È importante essere obiettivi per me, ci sono tante cose su cui riflettere della passata stagione e riguardo quell’eliminazione. Ma la realtà è che avevo nove giocatori infortunati. E mi piace nominarli perché è un modo per valutare la situazione: Ito, Neuer, Coman, Musiala, Pavlovic, Upamecano e ne sto dimenticando altri molti importanti, come Davis per esempio. Cosa è andato storto? Facile dire gli infortunati però io non mi posso concentrare solo su questo, non eravamo pronti”.

Il doppio confronto del 2025: la cavalcata nerazzurra fino alla finale

Proprio lo scorso anno, il doppio e combattuto incrocio con la squadra allora allenata da Simone Inzaghi vide prevalere i nerazzurri. L’andata, giocata l’8 aprile 2025, si concluse sull’1-2 con le reti di Lautaro Martinez, Muller e Frattesi. Nel match di ritorno del 16 aprile, l’Inter staccò il pass qualificazione grazie al definitivo 2-2 firmato da Kane, ancora Lautaro, Pavard e Dier. Un’eliminazione amarissima per i tedeschi, mentre la formazione meneghina proseguì la sua entusiasmante corsa eliminando anche il Barcellona con una vera impresa, prima di crollare solamente all’ultimo atto nella finale contro il Psg.