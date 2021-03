All’Allianz Arena, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Bayern Monaco e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

All'”Allianz Arena”, Bayern Monaco e Lazio si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21.

Sintesi Bayern Monaco Lazio 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte: è Bayern Monaco-Lazio!



4′ Disimpegno Acerbi – Prova l’affondo il Bayern Monaco con lo scambio Pavard-Lewandowski, prende i tempi il Leone che interompe l’azione

8′ Rasoiata Correa – Uno due Correa-Muriqi, l’argentino scarica in porta con una rasoiata ma la palla finisce fuori

13′ Brivido Sanè – Il giocatore rientra, dribbla la difesa biancoceleste e tira un missile direttamente in porta: la sfera finisce di poco fuori

15′ Milinkovic di testa – Cross di Luis Alberto a pescare il Sergente che – trovato l’inserimento – ci prova di testa: para tutto Nubel

23′ Occasione Lazio – Bella palla di Milinkovic che mette al centro per Luis Alberto, lo spagnolo aggancia ma non riesce a concludere in porta

31′ Calcio di rigore – Trattenuta di Muriqi su Goretzka: l’arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty. Giallo anche ad Acerbi per proteste

32′ GOL BAYERN MONACO – Non sbaglia Lewandowski dagli undici metri



39′ Spinge il Bayern Monaco – Destro di Kimmich, ci pensa Acerbi a murare

45′ Recupero – Si gioca per un altro minuto

Lewandowski

Bayern Monaco Lazio 1-0: risultato e tabellino

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nubel; Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski.

A disp.: Neuer, Sule, Coman, Davies, Choupo-Moting, Dantas, Martinez, Musiala, Roca, Sarr. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi.

A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Patric, Hoedt, Lulic, Leiva, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro, Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

AMMONITI: Radu, Acerbi, Milinkovic