Bayern Monaco: Muller ha numeri da record nell’assistenza

Muller sta facendo una stagione impressionante per quanto riguarda gli assist, col Bayern Monaco che ne sta beneficiando. Il giocatore tedesco finora è a quota 16 assistenze in Bundesliga. Un dato pubblicato da Whoscored.com mostra le sue medie impressionanti.

⏱️ Fewest minutes per assist in Europe's top five leagues (more than 5 assists)

🥇 Thomas Muller (@FCBayern) – 91.7

🥈 @c_nk97 (@DieRotenBullen) – 113.4

🥉 @Sanchooo10 (@BVB) – 127.3 pic.twitter.com/6FKJsigIf5

— WhoScored.com (@WhoScored) March 6, 2020