Bayern Monaco, Rummenigge: «Upamecano ci piace. Ma stiamo calmi»

Karl Heinz Rummenigge, dirigente del Bayern Monaco, ha parlato dell’interesse nei confronti di Dayot Upamecano. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK.

«Oltre al Bayern ci sono due club interessati, due società molto forti. Dobbiamo restare calmi e aspettare per vedere come si evolveranno le cose. È un dato di fatto che sia un giocatore molto interessante. È anche un dato di fatto che nella sua posizione perderemo sicuramente David Alaba. Al momento non sono sicuro che perderemo altri giocatori nella stessa posizione».