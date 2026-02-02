Bayern Monaco, deciso il futuro di Upamecano: rinnova o no? Rivelazione che non lascia più dubbi

Bayern Monaco, presa questa decisione per il futuro di Upamecano: ecco cosa sta succedendo in chiave rinnovo del difensore

Mentre il calciomercato chiude i battenti per le operazioni in entrata, il Bayern Monaco piazza il colpo più importante lavorando in casa propria. La dirigenza bavarese ha raggiunto un accordo totale e definitivo per il rinnovo contrattuale di Dayot Upamecano. La notizia spazza via ogni dubbio sul futuro del difensore: il giocatore ha approvato i termini della nuova intesa, che lo legherà ai colori dei Die Roten fino al 30 giugno 2030. Un messaggio forte e chiaro inviato a tutte le big europee che, nelle ultime settimane, avevano sondato il terreno sperando in una rottura. Lo riporta Fabrizio Romano.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

I dettagli: uno sforzo comune per la firma

La fumata bianca è frutto di una volontà ferrea da entrambe le parti. Da un lato la società, che ha compiuto sforzi economici importanti per blindare uno dei suoi asset difensivi più preziosi; dall’altro il giocatore, che si è detto “felice di restare” per dare una spinta decisiva al nuovo ciclo del club. Le pretendenti sono state ufficialmente informate: Upamecano non è sul mercato e non lo sarà nel prossimo futuro. La firma è attesa a brevissimo, trasformando l’accordo verbale in un vincolo formale che metterà il francese al centro del progetto sportivo per il prossimo quadriennio.

Upamecano: il pilastro della difesa

Il difensore centrale classe 1998 è ormai da anni una colonna della retroguardia bavarese e della nazionale francese. Noto per la sua straordinaria esplosività fisica, la velocità nel recupero e la capacità di impostare l’azione dalle retrovie, rappresenta il prototipo del difensore moderno. Nonostante qualche alto e basso nel corso delle stagioni passate, la sua crescita in termini di leadership è stata evidente. Il Bayern ha scelto di puntare sulla sua maturità calcistica per costruire la difesa del futuro, blindando un calciatore che entra ora nel pieno della sua carriera agonistica. Con questo rinnovo, la Baviera manda un segnale di forza: i campioni non si toccano.