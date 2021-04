Begiristain: «De Bruyne è senza dubbio uno dei migliori giocatori al mondo»

Txiki Begiristain, direttore sportivo del Manchester City, ha commentato la notizia del rinnovo di contratto di Kevin De Bruyne. Le sue parole

DE BRUYNE – «Kevin è senza dubbio uno dei migliori giocatori al mondo. Sin dal suo arrivo al Manchester City le sue prestazioni sono state notevoli e negli ultimi anni si è elevato a giocatore d’élite. Il suo talento è indiscutibile ma è anche un grande professionista, dedito alla causa del Manchester City in modo straordinario. Cerca sempre di migliorare e siamo felici che sia un nostro giocatore. Non vedo l’ora di poterlo vedere al Manchester City in quello che è l’apice della sua carriera».