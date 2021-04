UFFICIALE De Bruyne rinnova col Manchester City: «Io e Guardiola vogliamo le stesse cose»

Kevin De Bruyne ha rinnovato il suo contratto con il Manchester City fino al 2025

Kevin De Bruyne sempre più Citizen. Il capitano del Manchester City si è infatti legato ulteriormente al club rinnovando il suo contratto, in scadenza nel 2023, fino al 2025. L’annuncio è arrivato tramite i canali ufficiali della squadra inglese con tanto di dichiarazioni d’amore del centrocampista belga.

«Non potrei essere più felice. Da quando sono qui mi sono sempre sentito a casa. Questa squadra mi offre tutto ciò di cui ho bisogno per massimizzare le mie prestazioni, prolungare il contratto è stata una decisione semplice. Io e Guardiola vediamo il calcio allo stesso modo. Avere un rapporto del genere con il mister per me è molto importante, perché i nostri obiettivi sono allineati e vogliamo le stesse cose».