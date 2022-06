Molte big di Premier League e il Real Madrid sono pronte a fare follie per Bellingham e il Borussia Dortmund fissa il prezzo

Real Madrid, Liverpool e Manchester United soprattutto, ma tutti quanti sono pazzi di Bellingham.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il Borussia Dortmund ha deciso il prezzo per il loro talento: 120 milioni di euro, non trattabili per sedersi al tavolo.