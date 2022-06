Borussia Dortmund, il Liverpool fa sul serio per Bellingham: filtra ottimismo

Il Liverpool starebbero spingendo per regalare a Klopp il centrocampista Bellingham del Borussia Dortmund

Dopo Darwin Nunez, il Liverpool è intenzionato a regalare a Jurgen Klopp un colpo da 90 anche a centrocampo. E il nome in cima alla lista dei desideri sarebbe quello di Jude Bellingham del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato dal The Sun, in casa Reds filtrerebbe ottimismo per la conclusione positiva della trattativa.