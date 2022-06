Real Madrid, per il dopo Modric si lavora sul colpo Bellingham

Il Real Madrid sogna un grande colpo per rimpiazzare Modric: il nome preferito è quello di Bellingham del Borussia Dortmund

Il Real Madrid al lavoro non solo per questa finestra di mercato, ma anche per quelle future. Secondo quanto riporta AS, i blancos stanno già lavorando sul rimpiazzo di Modric.

Il nome forte è quello di Jude Bellingham, talentuoso centrocampista inglese del Borussia Dortmund. Sul giocatore però ci sarebbero anche Chelsea e Liverpool, con i tedeschi che sono intenzionati a chiedere almeno 100 milioni di euro.