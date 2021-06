Bellingham rompe ogni record: il più giovane di sempre ad un Europeo

Jude Bellingham entra nella storia degli Europei: il centrocampista è il più giovane di sempre a scendere in campo nella competizione

Jude Bellingham entra nella storia degli Europei. Il centrocampista del Borussia Dortmund, classe 2003, è il calciatore più giovane di sempre a scendere in campo in questa manifestazione.

Si corona una grande stagione per lui dopo essersi messo in mostra con il Borussia Dortmund in una squadra davvero interessante: la nazionale inglese punta su di lui già dalla prima gara di Euro2020.