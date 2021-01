Benevento Milan, i convocati di Pioli: torna a disposizione Kjaer

Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Benevento: torna Kjaer

Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani pomeriggio contro il Benevento. Ancora out per infortunio Ibrahimovic, Gabbia, Bennacer e Saelemaekers. Tornano invece a disposizione elementi importanti: Kjaer, Kessie e Castillejo. Assente Theo Hernandez per squalifica.

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini, Rebić.