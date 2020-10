Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Napoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Benevento Napoli 1-2 MOVIOLA

67′ GOL NAPOLI – Il Napoli ribalta la partita con Petagna. Azione travolgente di Politano sulla destra, entra in area e la metta a rimorchio. Ci arriva l’ex Spal che col destro buca Montipò.

64′ Tripla sostituzione Benevento – Entrano Improta, Maggio e Sau. Escono Dabo, Foulon e Lapadula.

59′ GOL NAPOLI – Fantastico gol di Lorenzo Insigne che cambia zona di competenza invertendo i piedi della sua azione. Il capitano del Napoli rientra sul sinistro e piazza il mancino sotto l’incrocio dopo un bacio alla traversa.

58′ Doppia sostituzione Napoli – Escono Mertens e Lozano, entrano Petagna e Politano.

57′ Ammonizione Benevento – Giallo per Foulon per fallo su Lozano.

53′ Sostituzione Benevento – Esce Caprari, entra Tuia.

48′ Gol annullato al Napoli – Palla sanguinosa persa da Schiattarella in uscita. Il pallone arriva a Insigne che entra in area, rientra sul destro e segna. Ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

47′ Doppia occasione Napoli – Prima Insigne, poi Mertens mettono i brividi al Benevento.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

45’+1 FINISCE IL PRIMO TEMPO

44′ Traversa Manolas – Super stacco di Manolas, in anticipo da calcio d’angolo. Il pallone si stampa sulla traversa.

41′ Tiro Insigne – Classica azione di Insigne che rientra sul destro e calcia a giro. Parata fantastica di Montipò che mette in angolo.

38′ Occasione Fabian – Ancora dalla sinistra attacca il Napoli. Il cross di Mario Rui arriva sul sinistro di Fabian che dal dischetto del rigore spara alle stelle.

30′ GOL BENEVENTO – Azione insistita di Lapadula in area che mette in mezzo per Roberto Insigne. Il calciatore del Benevento stocca il pallone in area piccola e col sinistro batte Meret, segnando il suo primo gol in Serie A.

20′ Il Napoli reclama il rigore – Lozano intercetta un pallone sul dischetto del rigore. Foulon arriva da dietro e atterra il messicano con una spinta. Gli azzurri protestano, il Var conferma la decisione dell’arbitro di non fischiare il penalty. Il tocco, però, sembra esserci.

19′ Colpo di testa R.Insigne – Foulon spinge sulla sinistra, arriva sul fondo e mette il traversone. Di testa ci arriva R.Insigne: palla alta.

17′ Gol annullato Napoli – Mario Rui va sul fondo e crossa, sul pallone arriva Osimhen che di piatto mette in porta. L’arbitro annulla per fuorigioco.

13′ Punizione Caprari – Caprari ci prova su punizione dai 30 metri. Pallone alto.

6′ Napoli pericoloso – Prima sortita offensiva del Napoli. Cross forte e teso di Mario Rui, di testa stacca Lozano; in mezzo tra il tiro e la sponda.

FISCHIO D’INIZIO! – Comincia la partita.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Benevento Napoli 1-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 30′ R.Insigne (B), 59′ L.Insigne (N), 67′ Petagna (N)

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (64′ Maggio); Dabo (64′ Improta), Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari (53′ Tuia); Lapadula (64′ Sau). A disp: Manfredini, Lucatelli, Maggio, Tuia, Pastina, Basit, Tello, Viola, Improta, Hetemaj, Di Serio, Sau. All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (58′ Politano), Mertens (58′ Petagna), Insigne; Osimhen. A disp: Ospina, Contini, Ghoulam, Hysaj, Malcuit, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Lobotka, Petagna, Politano. All. Gattuso

AMMONITI: Caprari, Foulon