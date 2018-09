Benevento-Salernitana: formazioni ufficiali e diretta live – Serie B 2018/2019

Benevento-Salernitana, 4ª giornata Serie B 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Benevento-Salernitana: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Benevento-Salernitana: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Benevento-Salernitana: probabili formazioni e pre-partita

Benevento e Salernitana si scontrano questa sera per la terza giornata di Serie B. Il derby campano ha una notevole importanza, non solo per supremazia territoriale, ma soprattutto per la classifica.

Le streghe, appena retrocesse dalla Serie A hanno dallo loro i favori del pronostico, vuoi perché si gioca al Vigorito, vuoi perché c’è un gap tecnico a favore confrontando gli organici. I giallorossi in due gare hanno messo in cascina punti pareggiando col Lecce e battendo il Venezia.

La Salernitana giunge in terra beneventana con un vantaggio in classifica di un solo punto, i granata infatti hanno rimediato due pareggi (Palermo e Lecce) ed un successo contro il Padova, avendo disputato una gara in più.

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Maggio, Billong, Volta, Letizia; Baldinelli, Viola, Tello; Insigne, Coda, Improta. A disp.: Montipò, Gori, Di Chiara, Gyamfi, Sparandeo, Antei, Del Pinto, Nocerino, Volpicelli, Goddard, Asencio, Buonaiuto, Ricci. Allenatore: Christian Bucchi.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Perticone, Schiavi, Gigliotti; D. Anderson, Akpa Akpro, Di Tacchio, Castiglia, Casasola; Djuric, Jallow. A disp.: Lazzari, Vannucchi, Mantovani, Migliorini, Vitale, Di Gennaro, Mazzarani, Palumbo, Odjer, A. Anderson, Bocalon, Orlando, Vuletich. Allenatore: Stefano Colantuono.

Benevento-Salernitana: i precedenti del match

Benevento-Salernitana: l’arbitro del match

Benevento-Salernitana Streaming: dove vederla in tv

Benevento-Salernitana sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN, oltre che in chiaro sulle frequenze di Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre).