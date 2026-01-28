Benfica Real Madrid, dentro alla sfida di Champions del ‘da Luz’: qual è il grande obiettivo delle due squadre! Arbeloa incrocia le dita

Benfica Real Madrid, l’analisi della sfida di Champions League del ‘da Luz’: ecco il grande obiettivo delle due squadre! La presentazione

A Bola, quotidiano portoghese, presenta la sfida odierna tra Benfica e Real Madrid, che a Lisbona deciderà il destino dei lusitani – a un passo dall’eliminazione -, ma anche la credibilità di Arbeloa, nuovo tecnico della Casa Blanca. La sfida di questa sera assume contorni decisivi per il Real Madrid, ben oltre i semplici tre punti in palio. L’obiettivo primario dei Blancos è chiarissimo: ottenere una vittoria che garantisca l’accesso diretto tra le prime otto classificate nel nuovo format della competizione europea. Questo traguardo non è solo una questione di prestigio, ma una necessità strategica fondamentale per il prosieguo della stagione.

Assicurarsi un posto nell’élite significherebbe, infatti, evitare le insidie dei playoff, quel turno intermedio che il Benfica, al contrario, sogna ancora di agguantare. Per il Real, già eliminato dalla Coppa del Re, saltare gli spareggi europei trasformerebbe il mese di febbraio in un’oasi inaspettata di tranquillità nel mezzo di un calendario solitamente frenetico.

Senza impegni infrasettimanali, la squadra di Arbeloa si troverebbe di fronte a uno scenario raro nel calcio moderno: un mese intero per lavorare senza l’assillo della competizione continua. Questo periodo permetterebbe ai giocatori di recuperare le energie fisiche e mentali in vista dello sprint finale. Per il tecnico, sarebbe un’opportunità d’oro per lavorare con calma, cementare l’unità del gruppo lontano dalle pressioni e concentrarsi su specifici aspetti tecnici e tattici che necessitano ancora di essere affinati per portare la squadra al livello successivo.

Dall’altra parte, il compito del Benfica si preannuncia arduo.

Dover battere un Real Madrid che appare in progresso e determinato a chiudere i conti per godersi un febbraio di riposo non sarà un’impresa facile. Le Aquile si trovano di fronte a una montagna da scalare. Tuttavia, la storia del calcio insegna che nulla è davvero impossibile finché non suona il fischio finale. Per sovvertire il pronostico contro un avversario così quotato, al Benfica servirà una prestazione perfetta, alimentata da una fede incrollabile, una fiducia cieca nei propri mezzi e, come spesso accade nelle grandi notti europee, quel pizzico di fortuna che aiuta gli audaci.

