Benfica Real Madrid, Mourinho ritrova il fedelissimo Arbeloa: storia di un’amicizia nata nella tempesta

Benfica Real Madrid, va in scena la reunione tra Mourinho e Arbeola: un legame d’acciaio cementato nella guerra a Casillas

José Mourinho è una figura che non ammette mezze misure: o si ama visceralmente o si odia. Nella schiera dei suoi pretoriani più fedeli, un posto d’onore spetta di diritto ad Álvaro Arbeloa. Il rapporto tra i due, forgiato nel fuoco degli anni più turbolenti della “Casa Blanca”, sarà uno dei temi centrali della sfida di Champions League che vedrà opposti il Benfica e il Real Madrid nella suggestiva cornice dello Stadio da Luz.

A ricostruire la genesi di questa alleanza è il quotidiano Mundo Deportivo. Tutto ha inizio nell’estate del 2010, quando lo Special One sbarca nella capitale spagnola con una missione titanica: arginare l’egemonia del Barcellona di Pep Guardiola e riportare la “Decima” ai Blancos. Arbeloa, arcigno terzino destro rientrato dal Liverpool, viene immediatamente sedotto dal carisma magnetico e dai metodi diretti del tecnico di Setúbal. Il difensore sposa in toto la filosofia del mister, diventandone il braccio armato in campo e fuori, combattendo in prima linea contro quelli che venivano percepiti come nemici sistemici: i rivali catalani, la classe arbitrale e una parte della stampa ostile.

Il legame si cementa definitivamente durante la stagione 2012/13, l’annata della guerra interna con Iker Casillas. Quando Mourinho decide di escludere l’iconico portiere e capitano, Arbeloa si schiera apertamente dalla parte dell’allenatore, creando una frattura insanabile nello spogliatoio delle Merengues. Il destino vuole che sia proprio lui a infortunare involontariamente il numero uno in una gara contro il Valencia, episodio che costrinse il club a ingaggiare Diego López. Nonostante l’addio del portoghese nel 2013 senza la Champions, quell’amicizia ha resistito al tempo e alle distanze. Oggi, a Lisbona, i due si ritrovano da avversari, riaccendendo i riflettori su una delle “fratellanze” più discusse del calcio moderno.

