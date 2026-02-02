Benzema Al-Hilal, terremoto in Saudi Pro League! Il francese ‘tradisce’ l’Al-Ittihad e va da Inzaghi. È fatta, ecco i dettagli

Benzema Al-Hilal, il francese saluta l’Al-Ittihad e si trasferisce alla corte di Simone Inzaghi. Ecco com’è andata

Quando il calciomercato sembrava aver sparato le sue ultime cartucce, ecco il colpo di scena che scuote gli equilibri del calcio mediorientale e internazionale. Karim Benzema è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal. La notizia conferma il passaggio del fuoriclasse francese dai rivali dell’Al-Ittihad alla corazzata blu di Riad. L’accordo è totale: in queste ore, il bomber ha accettato tutti i termini proposti, sancendo un trasferimento che avrà effetto immediato. Non si tratta di una semplice voce, ma di un affare fatto e finito secondo Fabrizio Romano.

Inzaghi abbraccia il Pallone d’Oro

L’operazione porta in dote a Simone Inzaghi un’arma letale. L’allenatore italiano avrà ora a disposizione uno dei numeri 9 più forti della storia recente. Karim Benzema porta con sé un bagaglio tecnico infinito: non solo gol a raffica, ma quella capacità unica di legare il gioco e mandare in porta i compagni che lo ha reso celebre in Europa.

I motivi dell’addio all’Al-Ittihad

Il passaggio è clamoroso anche per la rivalità tra i due club. Benzema lascia l’Al-Ittihad dopo un periodo in cui il feeling con l’ambiente sembrava essersi affievolito. La scelta di sposare il progetto dell’Al-Hilal nasce dalla volontà di competere ai massimi livelli per tutti i trofei disponibili, inserendosi in una rosa già stellare. Con questa firma, la Saudi Pro League ridisegna le sue gerarchie di potere: l’Al-Hilal, già dominante, aggiunge il “Re” al suo scacchiere. Per Benzema inizia una nuova sfida: dimostrare di essere ancora il migliore, questa volta con una maglia diversa, ma nello stesso campionato.