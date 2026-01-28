Benzema, da fenomeno in campo a icona della scena rap francese: ecco cosa sta succedendo all’ex Real Madrid

Karim Benzema, dal mito del calcio al volto nuovo del rap francese: cosa sta accadendo all’ex stella del Real Madrid

Il mondo del rap e quello del calcio sono da sempre mondi che si attraggono e si influenzano a vicenda. Questa connessione è particolarmente evidente in Francia, dove i rapper non perdono occasione per citare i loro idoli calcistici nei loro testi. Tra i nomi più ricorrenti spiccano ovviamente le leggende globali come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ma anche le icone nazionali godono di grande popolarità. Zinédine Zidane, ad esempio, è un riferimento costante, così come Karim Benzema, il cui nome risuona frequentemente nelle strofe dei rapper d’oltralpe.



Grazie al suo immenso talento e ai trionfi ottenuti con la maglia del Real Madrid, Benzema è diventato una vera e propria icona per la scena rap francese. Già nel 2012, Booba gli aveva reso omaggio nel brano “A.C. Milan”. Più recentemente, è stato il rapper SDM a citare a più riprese il plurivincitore della Champions League nei suoi pezzi. Nel brano “J’fais plaisir à la zone”, in collaborazione con Jul, SDM scrive: “Ballon d’or du club, j’suis comme Benzema”, paragonandosi al campione per successo e status. E ancora, in “Le bruit des applaudissements”, utilizza una metafora calcistica per descrivere la sua determinazione: “La peur de leur vie, bah pour eux c’est moi, j’arrive méchant devant l’but comme Benzema” (“La paura della loro vita, beh per loro sono io, arrivo in modo aggressivo davanti alla porta come Benzema”)



Queste attenzioni non sono passate inosservate all’attaccante, attualmente in forza all’Al-Ittihad, che ha voluto ricambiare l’affetto dimostrato da SDM. Il rapper ha infatti condiviso sui suoi social una foto che lo ritrae mentre posa orgoglioso con una maglia autografata ricevuta in dono proprio da Benzema. Un regalo speciale per SDM, grande appassionato di calcio e tifoso del PSG, che qualche mese fa ha avuto anche l’onore di esibirsi al Parco dei Principi prima della sfida contro l’OM. Questo scambio di cortesie conferma ancora una volta il legame profondo e reciproco che esiste tra le stelle del calcio e gli artisti della scena musicale urbana.

