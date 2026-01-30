Benzema, altra mossa per lasciare l’Al-Ittihad! Cosa ha fatto l’attaccante, quel gesto appare ormai inequivocabile

Benzema ha compiuto un’altra mossa strategica per sancire il suo addio all’Al-Ittihad. Ecco cosa ha fatto l’attaccante francese

La polveriera è esplosa definitivamente. A pochissime ore dalla chiusura delle finestre di mercato internazionali, la situazione in casa Al-Ittihad precipita in un caos che sembra irreversibile. Il protagonista assoluto, ancora una volta, è Karim Benzema. Il fuoriclasse francese è al centro di un nuovo caso diplomatico che sta scuotendo le fondamenta del club di Gedda. Secondo quanto riferito dal giornalista Ben Jacobs, l’ex attaccante del Real Madrid ha chiesto nuovamente alla società di essere escluso dai convocati per la partita di domenica contro l’Al-Najma.

Il braccio di ferro: allenamento sì, partita no

La dinamica descritta è paradossale. Benzema si è presentato al campo e si è allenato regolarmente con il gruppo, salvo poi comunicare la sua totale indisponibilità a scendere in campo nel weekend. Dietro questo rifiuto reiterato c’è una situazione contrattuale ormai compromessa: le trattative per il rinnovo sono in un vicolo cieco e i rapporti con la dirigenza sono ai minimi storici. Il malessere di Benzema, però, non è un caso isolato. Diversi giocatori della rosa, prossimi alla scadenza dei loro contratti, stanno spingendo con forza per lasciare l’Arabia Saudita immediatamente, creando un clima di “rompete le righe” che ha destabilizzato l’ambiente.

L’incubo di Conceição: emergenza totale

A farne le spese è Sergio Conceição. L’allenatore portoghese si trova a gestire una situazione definita “inaspettata”. Conceição aveva presentato alla società richieste precise per gennaio: un nuovo difensore centrale e un attaccante per rinforzare la rosa. Risultato? Nessuno dei due è arrivato. Ora lo scenario è drammatico: con Benzema auto-escluso e il sostituto Saleh Al-Shehri fermo ai box per infortunio, l’Al-Ittihad si ritrova letteralmente senza attaccanti di ruolo disponibili. Un vuoto tecnico che potrebbe spingere Benzema verso un addio lampo in queste ultime ore, con diversi club europei che osservano interessati lo sgretolarsi del rapporto.