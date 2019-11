Berardi, sfortunato l’attaccante del Sassuolo che non partirà insieme ai compagni per il ritiro della Nazionale

Niente Nazionale per Domenico Berardi. A distanza di un anno il ct Mancini aveva convocato l’attaccante del Sassuolo che però non partirà in ritiro con gli azzurri.

L’attaccante dei neroverdi infatti nel match contro il Bologna ha subito un piccolo infortunio che però, visti i tempi stretti della Nazionale, non gli consentirà di partire insieme agli altri.