L’operazione Berardi-Roma occupa Monchi, ma intanto l’ad del Sassuolo Carnevali non sembra intenzionato a cedere l’attaccante

Domenico Berardi piace alla Roma. L’esterno del Sassuolo ha esordito in Nazionale ieri in Francia-Italia, ma arriva da una stagione non esaltante. Eppure la Roma e Monchi sono molto interessati. Il direttore sportivo giallorosso può contare sull’abbassamento di prezzo da parte del calciatore, che un anno fa costava quaranta milioni di euro e ora può essere portato via per venti-venticinque milioni. Il Sassuolo non è facile da convincere, ma potrebbe essere messa in atto un’operazione in stile Gregoire Defrel. Il calciatore potrebbe arrivare a Roma in prestito con diritto di riscatto, c’è margine per riuscire a arrivare a dama. La Roma, inoltre, ha dei giovani interessanti: Mirko Antonucci e Lorenzo Valeau sono due calciatori che al Sassuolo fanno gola e potrebbero essere utilizzati come contropartite tecniche. Si tratta sulla base del prestito, ma da Sassuolo non arrivano segnali incoraggianti.

L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha parlato a proposito dell’operazione e non è parso troppo intenzionato a cedere Berardi. «Leggo e sento dell’affare Berardi-Roma, ma non ho richieste ufficiali. So che a Di Francesco Berardi piace, piaceva pure a Inter e Juventus o al Tottenham. Se ci sono le condizioni giuste, possiamo venderlo, ma non possiamo privarcene solo perché vuole andare via. Non siamo un club che cede facilmente i suoi giocatori migliori. Berardi e Politano possono anche restare. Abbiamo chiuso il bilancio in utile, riusciamo a sostenerci» è quanto dichiarato da Carnevali ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le due parti continueranno a trattare nelle prossime settimane. Per Berardi la Roma adesso è in pole, ma bisogna capire la strategia del Sassuolo: vuole privarsene adesso prima che si deprezzi del tutto o vuole tenerlo un’altra stagione sperando che Berardi torni quello di un tempo? Intanto Monchi è al lavoro per portarlo in giallorosso.