Francia-Italia: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Italia, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca poco al fischio d’inizio dell’attesa amichevole pre˗Mondiale tra Francia e Italia, una classica del calcio europeo e mondiale che, nonostante l’assenza degli azzurri dal prestigioso torneo, conserva un fascino unico. Superata non senza difficoltà l’Arabia Saudita, Mancini dovrà confrontarsi con un avversario di ben più elevato rango e forza: l’occasione, dunque, permetterà alla selezione azzurra di mettere in mostra tutte le armi e le qualità a disposizione. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

Francia-Italia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Francia-Italia: formazioni ufficiali

Francia-Italia: probabili formazioni e pre-partita

Dopo aver abbastanza agevolmente portato a termine il battesimo di fuoco alla sua prima partita sulla panchina azzurra, Roberto Mancini se la dovrà vedere con un avversario di ben più alto rango, come la Francia, candidata alla vittoria finale degli imminenti Mondiali di Russia 2018. Nonostante la vittoria, il secondo tempo contro l’Arabia Saudita ha messo in mostra numerose lacune della compagine azzurra, necessariamente da correggere. Per l’occasione, il neo CT sembrerebbe portato a schierare una formazione molto simile a quella scesa in campo nei primi minuti lo scorso lunedì. Intenzionato a schierare, nuovamente, un 4˗3˗3 offensivo, Mancini, con ogni probabilità, punterà ancora su Balotelli, affiancato dal duo Insigne˗Chiesa. In porta, spazio a Perin mentre a centrocampo Jorginho dovrebbe essere confermato.

La Francia arriva dalla confortante vittoria contro l’Irlanda e in casa pare essere quasi invincibile, tolta l’ultima amichevole contro la Colombia, quando i Blues uscirono sconfitti per 3˗2. Nell’intervista pre˗partita, Deschamps ha ribadito la stranezza di un mondiale senza Italia, ma allo stesso tempo ha evidenziato come nel calcio italiano ci siano problemi evidenti, come la difficoltà di debuttare in giovanissima età. Per l’occasione, nello stesso stadio che ospitò l’amichevole tra le due squadre prima dei Mondiali 2006, Deschamps pare intenzionato a schierare la formazione tipo, con i pezzi da novanta ˗ Pogba-Kanté-Griezmann-Mbappé ˗ tutti in campo dal primo minuto.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibé, Rami, Umtiti, Mendy; Matuidi, Kanté, Pogba; Thauvin, Griezmann, Mbappé. CT: Deschamps

ITALIA (4-3-3): Perin; Zappacosta, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Insigne. CT: Mancini

Francia-Italia: i precedenti del match

Quella che andrà in scena questa sera all’Allianz Riviera di Nizza tra Francia e Italia è una classica del calcio europeo e mondiale. La rivalità tra queste due nazioni, definito dai più “Derby d’Europa”, ha radici ben profonde che affondano non soltanto nel mondo del calcio, ma sono legate anche a questioni che esulano da esso. Nella storia del calcio internazionale, Francia e Italia si sono affrontate per ben 37 volte, per un bilancio complessivo che pende nettamente a favore degli azzurri: 18 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. È interessante notare come, fino al 1978, ci sia stato un pressoché totale dominio della nazionale italiana, poi radicalmente ridottosi fino a Euro 2008, quando le reti di Pirlo e De Rossi consentirono agli azzurri di riconquistare una vittoria nei novanta minuti regolamentari. In mezzo a tutto questo, come dimenticare la cocente sconfitta ai rigori del 3 luglio 1998, con la traversa colpita da Di Biagio, la beffa del gol di Trezegguet ai supplementari degli Europei del 2000 ma, soprattutto, l’avvincente e adrenalinica finale dei Campionati del Mondo 2006, vinti grazie al decisivo gol di Grosso dal dischetto. L’ultimo incontro tra le due compagini risale, infine, al settembre 2006, quando, sempre in amichevole, i Blues si imposero con il netto risultato di 3˗1.

Francia-Italia: l’arbitro del match

Sarà Anthony Taylor l’arbitro designato dalla FIFA per dirigere l’amichevole di spicco tra Francia e Italia, in programma questa sera all’Allianz Riviera di Nizza. Il direttore di gara inglese – classe ’78 – dopo essere stato nominato arbitro nel 2010, ha ricevuto l’investitura internazionale nel 2013. Nella stagione appena conclusa, Taylor ha collezionato la direzione di ben 43 match, tra Champions League, Europa League, Premier League, Championship e coppe nazionali.

Francia-Italia Streaming: dove vederla in tv

Francia-Italia sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in chiaro sulle frequenze di Rai 1. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobiletramite app RaiPlay e sul sito dedicato raiplay.it.