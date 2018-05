Domenico Berardi Roma, Monchi insiste per l’esterno offensivo del Sassuolo: da battere la concorrenza dell’Inter, le ultime

E’ arrivata l’ufficialità per l’arrivo del difensore Ivan Marcano, ma la Roma non ha intenzione di fermare qui la sua campagna acquisti. Il direttore sportivo Monchi è al lavoro per consegnare a mister Eusebio Di Francesco rinforzi di valore per il reparto avanzato e il nome più caldo è quello di Justin Kluivert, gioiellino dell’Ajax: colloqui avviati con l’agente Mino Raiola, affare che andrà avanti nei prossimi giorni. Ma non solo…

Come riporta Sky Sport, la Roma non molla Domenico Berardi: pupillo di Di Francesco, l’esterno offensivo darà con tutta probabilità l’addio al Sassuolo in estate. Nonostante una stagione tra alti e bassi, 5 reti e 2 assist tra Serie A e Coppa Italia, il classe 1994 nato a Cariati continua a fare gola ai top club italiani: dopo il ritorno di fiamma dell’Inter (LEGGI ANCHE: Inter, ritorno di fiamma per l’esterno del Sassuolo), c’è da segnalare l’insistenza di Monchi. L’ex dirigente del Siviglia è al lavoro per convincere la dirigenza neroverde e non è una operazione che va ad intaccare la questione Kluivert: il club capitolino ha intenzione di portare a buon fine entrambe le trattative.