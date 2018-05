Marcano è della Roma: acquisto ufficiale, cifre e dettagli

Acquisto ufficiale per la Roma: ecco Ivan Marcano, difensore 31enne in arrivo dal Porto per la difesa giallorossa. Le prime dichiarazioni e i dettagli del trasferimento

Acquisto ufficiale in casa Roma. I giallorossi hanno comunicato l’acquisto del difensore Ivan Marcano. Il centrale 31enne arriva dal Porto. Ieri le visite mediche con la Roma, oggi l’ufficialità dell’acquisto attraverso un comunicato ufficiale. Questo il testo del comunicato nella quale vengono definite le modalità di ingaggio: «Il Club rende noto di aver raggiunto con il difensore un accordo per le prossime tre stagioni sportive, con rinnovo automatico, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per un’ulteriore stagione».

Contratto di tre anni con eventuale rinnovo per il quarto, ecco le prime dichiarazioni di Marcano: «Sono molto felice di essere qui perché la Roma è un grande Società che sta lavorando molto bene, seguendo un progetto sportivo ben definito. Credo inoltre che la filosofia di gioco della squadra si sposi bene con le mie caratteristiche». Questa, invece, l’accoglienza di Monchi attraverso il sito web ufficiale della Roma: «Con l’ingaggio di Marcano arriva un calciatore che arricchirà la rosa della Roma con le sue qualità, le sue doti atletiche e la sua esperienza internazionale.Gli auguro le migliori fortune».