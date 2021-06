Bereszynski: «L’obiettivo della Polonia? Possiamo arrivare fino alla fine di Euro 2020»

Bartosz Bereszynski, difensore della Sampdoria, ha parlato al media ufficiale del club della sue esperienza in nazionale verso EURO 2020

POLONIA – «Ogni partita con la Polonia è un grande onore per me, sento la responsabilità di portare addosso la maglia di un grande Paese, con oltre 40 milioni di tifosi».

EUROPEO – «Sarà un torneo diverso rispetto a tutti quelli che lo hanno preceduto, perché verrà giocato in tante nazioni: non ci sono precedenti simili. Sarà bellissimo ritrovare il pubblico sugli spalti: i nostri sono sempre in tanti e ci stanno dietro dal primo all’ultimo minuto».

QUALITÀ – «Il primo fattore è la preparazione mentale, non dobbiamo sbagliare come abbiamo fatto nell’ultima Coppa del Mondo. Dobbiamo preparare fisico e testa. Il punto di forza della Polonia? Il collettivo, la squadra. Abbiamo Lewandowski, ma quel che che più conta è l’unità: lo dimostra la storia. Insieme siamo più forti. L’obiettivo? Non dovrei dirlo, ma possiamo arrivare fino alla fine di EURO 2020».