Bergomi su Boban: «Ha ragione, serve maggiore chiarezza»

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare le parole di Zvonimir Boban. Ecco cosa pensa su quanto sta accadendo al Milan:

«Io sto con Boban. Lo conosco, so chi è, porta qualità e passione. Se ha chiesto chiarezza vuol dire che è necessaria. Le strategie di Elliott? Va bene la gioventù ma ha bisogno di esperienza ovunque, non solo in Italia. I giovani sono necessari, ma non puoi basarti soltanto su di loro».