Bernardeschi cerca squadra: le condizioni dell’esterno ex Juve

Federico Bernardeschi alla ricerca di una nuova squadra: le condizioni dell’esterno ex Juventus per accettare le offerte

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli valuta un movimento sugli esterni. Tra i nomi in lista figura anche quello di Federico Bernardeschi, che in estate lascerà la Juve a parametro zero.

L’esterno chiede però un alto ingaggio ed un contratto lungo: alla Juventus guadagnava circa 4 milioni di euro, potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno a fronte però di un contratto duraturo.