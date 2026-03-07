Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime

Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione? La decisione è stata presa, cosa accadrà per il futuro del talento portoghese

Il mercato della Juventus si accende improvvisamente grazie a un’importante e inaspettata notizia, rilanciata nelle ultime ore da Matteo Moretto. Secondo le recenti rivelazioni, infatti, Bernardo Silva si appresta a lasciare definitivamente il Manchester City nel mese di giugno, liberandosi come free agent.

Stando a quanto riportato, al momento non vi è in corso alcuna trattativa concreta per il rinnovo del contratto del fuoriclasse lusitano con i Citizens. Questa situazione di stallo contrattuale sancisce di fatto la fine di un’era calcistica straordinaria e ricca di successi sotto la sapiente guida tecnica di Pep Guardiola, costretto a salutare uno dei suoi fedelissimi al termine della stagione.

L’assist per la dirigenza e il piano di Spalletti

Questa clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra rappresenta, senza ombra di dubbio, un assist d’oro per le ambiziose strategie della dirigenza bianconera. I vertici societari, guidati dal dirigente Damien Comolli e supportati dalle precise richieste tattiche di Luciano Spalletti, hanno individuato nel talentuoso portoghese il profilo perfetto. L’ex Monaco è considerato all’unanimità il “rinforzo di lusso” ideale per innalzare vertiginosamente il tasso tecnico e l’esperienza internazionale dell’intera rosa.

Un innesto per dominare in Italia e in Europa

Arrivato alla soglia dei 31 anni, il campione portoghese porterebbe in dote a Torino quella mentalità vincente e quella leadership necessarie per tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che sui palcoscenici in Europa. La Juventus è ora pronta a scendere prepotentemente in campo per anticipare e battere la folta concorrenza internazionale. L’obiettivo primario è regalare ai propri appassionati tifosi un colpo a parametro zero di risonanza mondiale, in grado di spostare inevitabilmente gli equilibri del campionato.