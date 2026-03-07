Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Ultime Notizie

Bernardo Silva via dal Manchester City! Decisione presa, cosa succederà a fine stagione e dove potrebbe trasferirsi il portoghese. Ultimissime

Published

3 ore ago

on

By

Bernardo Silva mercato

Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione? La decisione è stata presa, cosa accadrà per il futuro del talento portoghese

Il mercato della Juventus si accende improvvisamente grazie a un’importante e inaspettata notizia, rilanciata nelle ultime ore da Matteo Moretto. Secondo le recenti rivelazioni, infatti, Bernardo Silva si appresta a lasciare definitivamente il Manchester City nel mese di giugno, liberandosi come free agent.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Stando a quanto riportato, al momento non vi è in corso alcuna trattativa concreta per il rinnovo del contratto del fuoriclasse lusitano con i Citizens. Questa situazione di stallo contrattuale sancisce di fatto la fine di un’era calcistica straordinaria e ricca di successi sotto la sapiente guida tecnica di Pep Guardiola, costretto a salutare uno dei suoi fedelissimi al termine della stagione.

L’assist per la dirigenza e il piano di Spalletti

Questa clamorosa indiscrezione proveniente dall’Inghilterra rappresenta, senza ombra di dubbio, un assist d’oro per le ambiziose strategie della dirigenza bianconera. I vertici societari, guidati dal dirigente Damien Comolli e supportati dalle precise richieste tattiche di Luciano Spalletti, hanno individuato nel talentuoso portoghese il profilo perfetto. L’ex Monaco è considerato all’unanimità il “rinforzo di lusso” ideale per innalzare vertiginosamente il tasso tecnico e l’esperienza internazionale dell’intera rosa.

Un innesto per dominare in Italia e in Europa

Arrivato alla soglia dei 31 anni, il campione portoghese porterebbe in dote a Torino quella mentalità vincente e quella leadership necessarie per tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che sui palcoscenici in Europa. La Juventus è ora pronta a scendere prepotentemente in campo per anticipare e battere la folta concorrenza internazionale. L’obiettivo primario è regalare ai propri appassionati tifosi un colpo a parametro zero di risonanza mondiale, in grado di spostare inevitabilmente gli equilibri del campionato.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato1 ora ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto1 giorno ago

Juventus, Spalletti alla vigilia del match col Pisa: «Abbiamo fatto vedere cose da squadra vera. Vlahovic domani non ci sarà, punta ad esserci per quella data. Parlerò con la società» – VIDEO

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha voluto dire la sua in conferenza stampa alla vigilia del match in campionato contro...
Change privacy settings
×