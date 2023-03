Biasotti: «Non credo al fallimento della Sampdoria. Situazione creata dalla gestione Ferrero»

Sandro Biasotti, ha parlato al Secolo XIX della situazione della Sampdoria di cui si sta parlando tra conti e gestione

Sandro Biasotti, ha parlato al Secolo XIX della situazione della Sampdoria di cui si sta parlando tra conti e gestione. Le sue parole:

SPERANZA – «Evitare la Serie B sarà dura ma la Sampdoria è un club storico, appetibile e credo che entro fine stagione arriverà un fondo e la salverà».

DRAMMA – «Male, anche di più. Si può perdere e andare in B ma non avere certezze per il futuro, per un tifoso, è un dramma».

CRISI – «La gestione Ferrero ha creato questa situazione drammatica, questo è assodato».

