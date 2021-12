Big contro piccole: Atalanta al top, male Juventus e Lazio

La classifica dei punti conquistati dalle big contro le squadre in lotta per la salvezza. Peggio della Juventus solo la Lazio

Sky Sport ha stilato una classifica dei punti conquistati dalle big contro le squadre in lotta per la salvezza. In testa l’Atalanta, quasi a punteggio pieno in 9 partite, seguita dalle milanesi. La Juventus, invece, è tra le peggiori per media punti, con solo 17 portati a casa per una media di 1,8. Peggio solo la Lazio, che in 8 incontri è riuscita a strappare solo 12 punti. Di seguito la graduatoria completa.



Atalanta 9 partite 25 punti media 2,77

Inter 9 partite 22 punti media 2,75

Milan 10 partite 25 punti media 2,5

Napoli 9 partite 23 punti

Roma 9 partite 21 punti media 2,3

Juventus 9 partite 17 punti media 1,8

Lazio 8 partite 12 punti media 1,5