Biglietti Juventus-Bologna 2018: ecco tutte le informazioni utili riguardo alla vendita e all’acquisto dei tagliandi per la 36ª giornata della Serie A 2017/2018 di sabato 5 maggio

Juventus-Bologna è la partita della 36ª giornata del campionato di Serie A 2017/2018 che potrebbe decidere lo Scudetto. La gara è in programma sabato 5 maggio 2018, alle ore 20.45 nella cornice dell’Allianz Stadium di Torino. Sarà una partita decisiva per la Juventus di Massimiliano Allegri, essendo la terzultima gara del campionato. Con una vittoria contro gli uomini di Roberto Donadoni, la Juventus si porterebbe veramente ad un passo dalla vittoria del settimo Scudetto consecutivo. La Juventus, prima a 88 punti, ha riportato a 4 i suoi punti di distacco dal Napoli secondo in classifica dopo il ko degli azzurri in quel di Firenze. Ko rimediato anche dal Bologna nella gara giocata al Dall’Ara contro il Milan, 1-2 e 18esima sconfitta in campionato per i rossoblù fermi nel limbo del 12º posto in graduatoria.

Qui di seguito diamo un’occhiata a tutte le informazioni utili per l’acquisto dei biglietti della partita dell’Allianz Stadium, ricordando che la fase di vendita libera dei ticket (cioè aperta a tutti e non riservata unicamente ai possessori della tessera J1897 e Black&White Member) è già iniziata lo scorso 23 aprile a partire dalle ore 10 ed andrà avanti fino ad esaurimento dei tagliandi a disposizione o, in caso contrario, fino al giorno della partita (il botteghino anche il 5 maggio, come consuetudine, aprirà circa tre ore prima della gara). Ricordiamo inoltre che ciascun tifoso potrà acquistare, come stabilito dalle disposizioni, fino a quattro biglietti e che per la partita contro il Bologna non saranno previste restrizioni specifiche neanche per i tifosi ospiti, che potranno dunque acquistare liberamente i biglietti fino al giorno prima della gara.

Biglietti Juventus-Bologna 2018: come acquistarli e prezzi

I biglietti di Juventus-Bologna potranno essere acquistati presso i punti vendita stabiliti: il sito web LisTicket.com, il Call Center di TicketOne, le ricevitorie Listicket abilitate. La vendita dei tagliandi per la sfida di sabato sera è stata scaglionata in tre tranche: le prime due riguardavano la vendita riservata ai J1897 e Black&White Member fino al 22 aprile. Dal 23 aprile, ore 10, è invece iniziata la vendita libera per un posto all’Allianz Stadium. Per la gara contro il Bologna i prezzi variano da un minimo di 20/35 euro per le Tribune Nord 1º Anello e 2º Anello ad un massimo di 65/125 euro per la Tribuna Est Centrale 1º Anello e 2º Anello.

