Biglietti Manchester United-Juventus: tutte le informazioni utili per l’acquisto dei ticket della sfida di Champions League del prossimo 23 ottobre

Biglietti Manchester United-Juventus: il match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League è in programma per martedì 23 ottobre alle ore 21 all’Old Trafford di Manchester. Sfida molto importante per le sorti del girone H, dato che di fronte ci sono le prime due in classifica che si giocano l’accesso agli ottavi di finale e il primo posto del raggruppamento. La squadra di Allegri con una vittoria, dopo quelle ottenute contro Valencia e Young Boys, sarebbe con un piede praticamente agli ottavi.

I Red Devils, invece, dopo il pari contro gli spagnoli, battendo i bianconeri balzerebbero in testa alla classifica rimescolando le carte per il passaggio del turno, soprattutto in caso di vittoria del Valencia sullo Young Boys. Visto il calibro delle due compagini in campo, che non si sfidano dalla stagione 2002/2003 proprio quando all’Old Trafford la Juventus perse la finale contro il Milan, nonchè l’importanza del match è già partita la caccia al biglietto. Potrebbe anche essere un Old Trafford sold out, con tutti i suoi quasi 75mila posti occupati.

Biglietti Manchester United-Juventus come acquistarli e prezzi

La vendita dei ticket per la partita è già partita. I biglietti sono disponibili sul sito del Manchester o su varie piattaforme di vendita come Stub Hub o presso le ricevitorie abilitate alla vendita. Per quanto riguarda i prezzi variano in base al settore scelto: a partire da 303 euro sino a 1500 euro per i posti più alti nelle Curve Est ed Ovest, mentre dai 426 sino ai 1750 euro per quelli più bassi. Per le due Tribune Sud e Nord (Sir Alex Ferguson) la fascia di prezzo varia dai 447 ai 2915 euro. Infine per quanto riguarda l’Area Vip o Executive i prezzi variano dai 490 ai 6500 euro. Ecco alcuni link utili per l’acquisto dei biglietti di Roma-Juve: