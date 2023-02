Biglietti Milan-Atalanta, tutte le informazioni sul settore ospiti

Tramite il sito ufficiale del Milan sono state comunicate tutte le informazioni per quanto concerne i biglietti contro l’Atalanta

In vista di Milan-Atalanta, i tifosi nerazzurri hanno grande voglia di invadere San Siro in quello che è il classico derby lombardo (oltre che ad uno scontro diretto per la Champions). La società rossonera ha comunicato tutte le informazioni per quanto concerne la vendita dei biglietti.

Essa, considerando soltanto la vendita libera, partirà esattamente il 13 febbraio alle ore 12:00 tramite il sito di Vivaticket. A breve ci saranno comunicazioni ufficiali sulla questione Dea Card per l’accesso al settore ospiti.