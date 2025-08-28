Biglietti Parma Atalanta, tutte le informazioni sul Settore Ospiti del Tardini - Calcio News 24

Atalanta News
Biglietti Parma Atalanta, tutte le informazioni sul Settore Ospiti del Tardini
Biglietti Parma Atalanta, ecco tutte le informazioni sui ticket che riguardano in particolar modo il SETTORE OSPITI
In vista di Parma Atalanta, sono emerse delle novità abbastanza importanti per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti dello stadio Tardini: informazioni arrivate proprio nella mattinata di oggi.
La vendita dei biglietti all’interno del settore ospiti per Parma Atalanta sarà disponibile da giovedì 28 aprile alle ore 12:00 tramite il sito di Vivaticket: non c’è obbligo di Dea Card e il biglietto costerà intorno ai € 25
