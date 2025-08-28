 Biglietti Parma Atalanta, tutte le informazioni sul Settore Ospiti del Tardini - Calcio News 24
Connect with us

Atalanta News

Biglietti Parma Atalanta, tutte le informazioni sul Settore Ospiti del Tardini

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

13 minuti ago

on

By

atalanta tifo

Biglietti Parma Atalanta, ecco tutte le informazioni sui ticket che riguardano in particolar modo il SETTORE OSPITI

In vista di Parma Atalanta, sono emerse delle novità abbastanza importanti per quanto riguarda i biglietti del settore ospiti dello stadio Tardini: informazioni arrivate proprio nella mattinata di oggi.

La vendita dei biglietti all’interno del settore ospiti per Parma Atalanta sarà disponibile da giovedì 28 aprile alle ore 12:00 tramite il sito di Vivaticket: non c’è obbligo di Dea Card e il biglietto costerà intorno ai € 25

Related Topics:

Atalanta News

Maglia Atalanta, l’opinione dei tifosi nerazzurri sull’intero kit targato New Balance 2025/2026

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

3 ore ago

on

28 Agosto 2025

By

MAGLIA ATALANTA
Continue Reading

Atalanta News

Musah-Atalanta, i nerazzurri vogliono chiudere: l’ostacolo però rimane sempre il Milan. Ecco perché

Avatar di Filippo Davide Di Santo

Published

20 ore ago

on

27 Agosto 2025

By

Musah
Continue Reading