Biglietti Roma-CSKA Mosca: info prezzi, come e dove acquistarli

Biglietti Roma-CSKA Mosca, Champions League 2017/2018: le informazioni utili sulla vendita dei tagliandi

Roma e CSKA Mosca si sfideranno il 23 ottobre all’Olimpico, dove si contenderanno il primo posto del girone G, dando sempre un occhio a quanto farà il Real Madrid contro il Viktoria Plzen. I russi sono primi con 4 punti, derivati dalla vittoria inaspettata col Real e dal pareggio col Plzen. La Roma è un punto più indietro dopo la pesante sconfitta ad opera delle Merengues e la vittoria col fanalino di coda Viktoria Plzen nell’ultima uscita europea. Dovrebbe rispondere alla grande il popolo giallorosso: è possibile acquistare i tagliandi con vendita libera a partire dalle 8.00 di oggi, venerdì 5 ottobre 2018, presso tutti i punti vendita abilitati od attraverso il sito ufficiale della Roma.

Biglietti Roma-CSKA Mosca come acquistarli e prezzi (23 ottobre)

Il sito ufficiale della Roma ha anche pubblicato i prezzi applicati: Curva Nord 35 euro, mentre i Distinti sia Sud che Nord a 45 euro. Il tagliando nel settore Tevere va dagli 80 ai 60 euro. Prezzo del biglietto in Tribuna Monte Mario da 110 a 90euro. Naturalmente per i disabili c’è bisogno di un accompagnatore, il prezzo del tagliando è di 40 euro accomodandosi in Tribuna Tevere, dove c’è anche l’iniziativa «under 14 famiglia».

Biglietti CSKA Mosca-Roma come acquistarli e prezzi (7 novembre)

Venerdì 5 ottobre inizierà la prima delle 4 fasi di vendita dei tagliandi per la sfida in casa del CSKA Mosca di mercoledì 7 novembre. L’incontro, valido per la quarta giornata del Gruppo G di Champions League, si disputerà allo stadio Luzhniki e avrà inizio alle ore 18:55 italiane (20:55 locali). Ecco le fasi con cui si articolerà le vendita:

Diritto di prelazione per i soli possessori di entrambi gli abbonamenti di campionato e 3 gare UCL 2018-19 + biglietto di Real Madrid-Roma del 19-9-2018. Per esercitare tale diritto di prelazione sarà necessario recarsi dalle ore 8:00 di venerdì 5 ottobre, alle ore 19:00 di lunedì 8 esclusivamente presso il Roma Store di Via del Corso dove, presentando esclusivamente il passaporto insieme ai 2 abbonamenti (tessera AS Roma Club Privilege + segnaposti o voucher AS Roma Club Home) e al biglietto Real Madrid-Roma, sarà possibile acquistare il tagliando valido per l’ingresso alla suddetta gara. L’acquirente dovrà inoltre consegnare all’operatore una fotocopia di tutta la documentazione richiesta. Diritto di prelazione di almeno un abbonamento stagionale (Serie A/UCL 18-19) + biglietto di Real Madrid-Roma. Per esercitare tale diritto di prelazione sarà necessario recarsi dalle ore 8:00 di martedì 9, alle ore 19:00 di mercoledì 10 esclusivamente presso il Roma Store di Via del Corso dove, presentando esclusivamente il passaporto insieme a un abbonamento valido (tessera AS Roma Club Privilege + segnaposto o voucher AS Roma Club Home) e al biglietto Real Madrid-Roma, sarà possibile acquistare il tagliando valido per l’ingresso alla suddetta gara. L’acquirente dovrà inoltre consegnare all’operatore una fotocopia di tutta la documentazione richiesta. Diritto di prelazione di almeno un abbonamento stagionale (Serie A/UCL 18-19). Per esercitare tale diritto di prelazione sarà necessario recarsi dalle ore 8:00 di giovedì 11, alle ore 19:00 di lunedì 15 esclusivamente presso il Roma Store di Via del Corsodove, presentando esclusivamente il passaporto insieme ad un abbonamento valido (tessera AS Roma Club Privilege + segnaposto o voucher AS Roma Club Home), sarà possibile acquistare il biglietto valido per l’ingresso alla suddetta gara. L’acquirente dovrà inoltre consegnare all’operatore una fotocopia di tutta la documentazione richiesta. Eventuale vendita libera. Dalle ore 8:00 di martedì 16, fino alle ore 19:00 di martedì 30-10, esclusivamente presso il Roma Store di Via del Corso, potranno essere acquistati gli eventuali tagliandi rimasti invenduti, presentando all’operatore esclusivamente il passaporto per ogni biglietto acquistato.

INFO PUNTO VENDITA: AS ROMA STORE – VIA DEL CORSO 25/27

(TEL. 0664521066-ORARIO 10:00/19:00)

PREZZO BIGLIETTI: € 14,00 – SETTORI 257/261

Su richiesta del CSKA Mosca, l’AS Roma è obbligata a vendere i biglietti del settore ospiti nell’ordine crescente dei settori (da 257 a 261) ed esclusivamente previa presentazione del passaporto. Potranno essere acquistati massimo 4 biglietti a persona. I biglietti dei settore riservato dal CSKA Mosca agli ospiti saranno venduti esclusivamente con le modalità e nei tempi sopra indicati, l’AS Roma raccomanda a tutti i propri tifosi di astenersi dal tentare di acquistare tagliandi in circuiti o canali diversi da quello ufficiale sopra indicato.