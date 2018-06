La Juventus si mette sulle tracce di un centrocampista di sedici anni, si chiama Alejandro Blesa e gioca in Spagna con la maglia del Levante

Continua l’opera di scouting da parte della Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi giocatori in tutta Europa e hanno messo gli occhi su un giovane talento del Levante. Si tratta di Alejandro Blesa, ha sedici anni e gioca a centrocampo. Nelle selezioni giovanili dei rossoblu, il calciatore ha già fatto vedere di che pasta è fatto, per questo motivo ha attirato molte voci su di sé.

Può giocare sia davanti alla difesa come playmaker sia come trequartista, una duttilità che pare aver convinto sia Marotta sia Paratici. Blesa non costa molto e la Juve è già al lavoro per cercare di prenderlo. Nelle ultime settimane è finito nel mirino anche di altre squadre in Europa e per questo la Vecchia Signora ha intenzione di accelerare.