Darmian-Juventus, accordo raggiunto: oggi le visite mediche?

La Juventus batte il terzo colpo di calciomercato in entrata. Tutto fatto per l’arrivo di Matteo Darmian dal Manchester United. Il calciatore si trova in Italia, a Milano, pronto per sostenere le visite mediche con i bianconeri e firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora. Manca solamente l’ufficialità, poi Matteo Darmian sarà un nuovo terzino della Juventus di Massimiliano Allegri. Il calciatore potrebbe già sostenere in giornata le visite mediche. Tutto fatto, dunque, per l’intesa definitiva tra le parti in causa, il Manchester United, la Juventus e l’entourage del calciatore nelle scorse ore.

Secondo quanto ripreso da SportMediaset l’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di 12 milioni di euro. L’ex Torino, arrivato al Manchester United nell’estate 2015, guadagnerà 2,5 milioni di euro più bonus a stagione per i prossimi cinque anni. Prosegue l’opera di ‘italianizzazione’ della rosa di Allegri, adesso si attendono gli arrivi di Perin e il colpo Emre Can dal Liverpool. Intanto, ecco Darmian: l’ufficialità potrebbe già arrivare in giornata.

