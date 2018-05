L’attaccante Favilli, di proprietà dell’Ascoli, diventerà un giocatore della Juventus. I bianconeri lavorano al suo prestito: ci sono Chievo e Genoa

Juventus a lavoro per Andrea Favilli. Il giovane attaccante di proprietà dell’Ascoli è pronto a lasciare le Marche e la Serie B per trasferirsi in Serie A. Il calciatore aveva segnato 8 gol in 14 giornate ma poi un infortunio al crociato ha compromesso la sua stagione. Il Pescara è sulle tracce del giocatore ma la Juventus è in vantaggio. In giornata è andato in scena un incontro tra l’agente del giocatore e la società bianconera che è pronta ad acquistare il centravanti classe 1997 per poi girarlo in prestito in Serie A.

Il Chievo Verona e il Genoa hanno già chiesto informazioni per l’acquisto del giovane attaccante. Quest’oggi, secondo Sky Sport, è andato in scena un incontro tra il ds gialloblù Romairone e Paratici, per definire il futuro di Favilli e per capire i margini di trattativa con i clivensi. Il Chievo cerca un nuovo attaccante dopo l’addio di Roberto Inglese e potrebbe puntare anche sul giovane attaccante ora all’Ascoli. Anche il Genoa ha chiesto informazioni alla Juventus per il possibile prestito del giocatore che potrebbe partire in ritiro con Allegri (il tecnico stima il giovane attaccante) e poi andare a giocare altrove.