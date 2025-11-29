Boateng ricorda quel passaggio al Barcellona dal Sassuolo. Il suo aneddoto: «Se Messi avesse detto no, non sarei mai andato al Barcellona»

A due anni dal suo ritiro, Kevin-Prince Boateng non dimentica il suo breve ma intenso passaggio al Barcellona, avvenuto nel gennaio 2019. L’ex centrocampista ghanese, che aveva firmato un contratto con il club catalano in prestito dal Sassuolo, ha rivelato nel podcast Unscripted che la sua firma per il Barça fu legata al consenso di Lionel Messi, il vero leader della squadra.

MESSI COME CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE – «Se Messi avesse detto di no, il trasferimento non sarebbe mai avvenuto», ha dichiarato Boateng. Nonostante l’approvazione di presidenti, allenatori e direttori sportivi, l’accordo con il Barcellona non si sarebbe potuto formalizzare senza l’ok del fuoriclasse argentino. «Mi sono addormentato sperando che Messi approvasse la mia firma. Se avesse rifiutato, non sarei mai arrivato a Barcellona».

Questo retroscena mette in luce quanto Messi fosse al centro della gestione del Barcellona di quei tempi, confermando il suo ruolo di leader non solo sul campo ma anche nelle scelte strategiche del club.