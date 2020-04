Boateng rivela: «Non so dove giocherò la prossima stagione»

Kevin Prince Boateng rivela di non sapere quale sarà il suo futuro calcistico. Le parole dell’ex Fiorentina

Attualmente gioca nel Besiktas, ma il suo futuro potrebbe non essere in Turchia. Kevin Prince Boateng, attaccante in prestito dalla Fiorentina, ha parlato del suo futuro ai microfoni di Ghanaweb.com. Le sue parole.

«Non è facile, ora come ora, dire dove giocherò la prossima stagione. Aspetterò e staremo a vedere. Quando un giorno dirò addio al calcio potrò dire di aver giocato nel Barcellona».