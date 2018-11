Grandi novità per la coppia Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: questa mattina è infatti nata la loro figlia, Stella

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono finalmente riusciti a diventare genitori. E’ infatti notizia di poco fa che questa mattina, fra le 7 e le 8 in una clinica di Milano, è nata la figlia di nome Stella. Le notizie che arrivano dai social così come dal portale dell’ex velina, Striscia la Notizia, sono positive: «La mamma e la bimba stanno bene e il papà è al settimo cielo».

Si tratta di una grande emozione per l’ex bomber di Serie A e per Costanza Caracciolo che quest’estate avevano perso il loro primo bimbo per colpa di un’interruzione di gravidanza. Ora tutti aspettano solo l’arrivo del comunicato ufficiale da parte della coppia.