Lo zampino di Ganz consolida il secondo posto: BOLOGNA ATALANTA 2000/2001

La zampata finale di Maurizio Ganz che regalò il secondo posto all’Atalanta ai danni di un Bologna molto combattivo

Risollevarsi è la prima cosa da fare quando si affronta un momento di crisi: non soltanto per una questione morale, ma anche di classifica. Ciò che deve fare in questo momento la Dea di Gasperini contro il Bologna (scontro diretto per l’Europa), ed è ciò che si fece nel lontano 2000/2001 quando Maurizio Ganz portò ai nerazzurri una vittoria importante.

17 dicembre 2000, l’Atalanta dei Vavaboys sta affrontando un piccolo calo nel pieno del suo momento di gloria. La sconfitta (prima in stagione) contro il Parma e lo 0-0 con il Perugia non hanno snaturato il lavoro fatto da Carrera e compagni, ma c’è bisogno di non perdere la bussola: considerando anche il gioco proposto nelle prime giornate.

Si affronta il Bologna al Renato Dall’Ara: anche loro in piena lotta per l’Europa, ma ai tempi gli emiliani erano una realtà più consolidata rispetto ai nerazzurri. Il match è assai combattuto con Pagliuca e Pelizzoli protagonisti tra miracoli e prodezze, facendo presagire al pareggio finale.

In momenti come questi ci vorrebbe lo zampino del fuoriclasse per beffare l’avversario: nel caso dell’Atalanta porta il nome Maurizio Ganz, che grazie al suo inserimento su un buon traversone di Nappi mette la freccia nerazzurra (non una sorpresa visto che era già stato decisivo tre domeniche prima contro il Lecce). 0-1 e secondo posto consolidato, con un’Atalanta destinata a chiudere quel girone d’andata tra le prime quattro.