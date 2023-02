Bologna, Barrow: «Ci sono momenti in cui il gol non arriva, ma non bisogna mollare»

Le parole di Musa Barrow nel prepartita di Bologna-Inter: «Dobbiamo cercare di non lasciargli facili ripartenze: loro giocano su quello»

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha parlato a Sky Sport nel prepartita contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

ASSENZA ARNAUTOVIC – «Ora che non abbiamo Marko devo fare tutto per aiutare la squadra lì davanti, fare gol o assist per far giocare bene la squadra».

VOGLIA DI SEGNARE – «Tanta, ho sempre voglia di fare gol. Però so come funziona: ci sono momenti in cui non arrivano, l’importante è non mollare e cercare di giocare bene. I gol arriveranno».

PENSIERO ALL’EUROPA – «Beh, sai… Non dico bugie: dobbiamo cercare di continuare così, oggi sarà una sfida difficile e dobbiamo dare il massimo in campo».

COSA SERVE PER FERMARE L’INTER – «Dobbiamo cercare di non lasciargli facili ripartenze: loro giocano su quello, dovremo chiudere bene sui quinti e chiudere le linee di passaggio verso gli attaccanti».