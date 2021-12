Bologna, Barrow: «Voglio fare meglio dello scorso anno e arrivare in doppia cifra»

Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha parlato al termine del match perso contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

GOL – «Tutta la settimana ho lavorato per aiutare la squadra sulla profondità giocando davanti. So che Svanberg può mettere queste palle qui, poi ho calciato veloce perché ho visto che arrivava il portiere e ho fatto gol. A me piace ricevere palla più largo ma in questa partita c’era bisogno di me in attacco e ho lavorato per la squadra».

OBIETTIVI – «Voglio fare meglio dello scorso anno e arrivare in doppia cifra».