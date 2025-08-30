 Bologna Como 1-0: Successo importante per i rossoblu - Calcio News 24
Bologna Como 1-0: Successo importante per i rossoblu

2 ore ago

bologna

Al Dall’Ara il match valido per la 2ª giornata di Serie A Bologna Como: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Como, valevole per la 2ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

BOLOGNA COMO, CRONACA E DIRETTA DEL MATCH SERIE A

FINISCE QUI IL MATCH

77′ Partita sempre più indirizzata verso la vittoria bolognese.

66′ TImidi attacchi del Como, ma è il Bologna ad avere il pallino del gioco in mano.

59′ GOAL DEL BOLOGNA. Grande botta di Orsolini che mette in rete il pallone dell’1-0

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO AL DALL’ARA

34′ ORSOLINI. Conclusione per il capitano dei rossoblu. Palla deviata in calcio d’angolo.

18′ Prova ad attaccare il Como con un buon cross dalla sinistra di Nico Paz, ma gli attaccanti non ci arrivano. Ancora 0-0.

9′ Si fa subito vedere Castro con una conclusione. Bologna in pressing

LA PARTITA E’ COMINCIATA

3 ore ago

on

30 Agosto 2025

7 ore ago

on

30 Agosto 2025

