Bologna, Soriano: «Al Torino bella esperienza. Ma voglio vincere»

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino. Le sue dichiarazioni.

LEADERSHIP – «Noi più grandi dobbiamo essere da esempio per un gruppo di giovani che stanno facendo bene. Dobbiamo caricarci a vicenda e capire che è importante lavorare con serietà».

BOLOGNA COME L’ATALANTA – «Dobbiamo migliorarci anno per anno, non so se arriveremo dov’è ora l’Atalanta ora, ma dobbiamo cercare ogni anno di raggiungere gli obiettivi che sono stati posti».

PASSATO AL TORINO – «Sono stato poco a Torino ma è stata una bella esperienza, anche se non giocavo con continuità. C’era un bellissimo gruppo. Domani bisogna vincere per il Bologna, non vincere per battere il Torino».