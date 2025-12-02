Bologna Cremonese, Italiano nel post gara: «È normale che, dopo diverse partite ravvicinate, possa capitare di sbagliare una gara»

Bologna Cremonese, Italiano nel post partita della sfida contro i ragazzi di Nicola: «Oggi è stata una partita che è iniziata male»

Si è da poco conclusa al Dall’Ara la sfida tra Bologna e Cremonese, valida per la 13ª giornata di Serie A.

La formazione grigiorossa ha conquistato i tre punti imponendosi 3-1: decisive le reti di Payero e la doppietta di Vardy, mentre per i rossoblù è arrivato il gol della bandiera firmato da Orsolini.

Al termine dell’incontro, come di consueto, l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha rilasciato le sue impressioni ai microfoni di Dazn, analizzando la prestazione dei suoi uomini e commentando la gara appena conclusa.

PAROLE – «Oggi è stata una partita che è iniziata male, e gli errori che abbiamo commesso hanno peggiorato ulteriormente la situazione. È normale che, dopo diverse partite ravvicinate, possa capitare di sbagliare una gara. Avevamo una grande occasione per aggiungere tre punti a una classifica già straordinaria. Nonostante gli errori che ci hanno costato i primi due gol, mi tengo la reazione della squadra. É una serata da archiviare, ma già giovedì, nella sfida di Coppa Italia, avremo la possibilità di rifarci»

«Ci vuole continuità nelle prestazioni per meritarsi la maglia da titolare. Domínguez ha sempre giocato bene fino a oggi, Casale aveva fatto un buon ingresso contro l’Udinese, e Bernardeschi era stato schierato in un ruolo diverso nelle partite precedenti. Se vuoi fare un grande campionato, bisogna farsi trovare pronti anche in partite come quella di stasera»

«Abbiamo giocato la partita come dovevamo, e a parte due errori importanti, abbiamo mostrato il nostro stile: abbiamo creato tante occasioni da gol. Non perdevamo da molto tempo, e forse questa sconfitta ci farà suonare un campanello d’allarme e tornare a spingere al massimo. Per restare ai livelli più alti, queste partite vanno vinte; altrimenti rischi di allontanarti dalle squadre in vetta. Speriamo di riuscire a tornare a vincere già giovedì, in Coppa Italia».

