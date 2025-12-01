Bologna Cremonese, parla Di Vaio: «Dominguez? Abbiamo ritrovato un giocatore. Infortunio Immobile? È stato sfortunato»

Bologna Cremonese, le parole a DAZN del ds dei rossoblù Marco Di Vaio poco prima della sfida di Serie A

Le parole di Marco Di Vaio hanno fatto da cornice al pre partita di Bologna Cremonese, valido per la 13ª giornata di Serie A. La sfida arriva in un momento cruciale per i rossoblù. Ecco le parole del tecnico a DAZN:

MERCATO – «La linea guida è chiara, come negli ultimi anni per l’acquisizione dei giocatori. Cerchiamo gente con fisicità, atletismo e coraggio nel giocare.»

SU DOMINGUEZ – «Abbiamo ritrovato un giocatore. L’esclusione per il secondo anno dalla lista europea lo ha colpito molto. Purtroppo le regole non le facciamo noi. Aver passato un periodo fuori non lo ha aiutato, ma dimostra che chi si allena forte viene premiato. Averlo recuperato è determinante: ha caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti esterni e ci darà una grande mano da stasera»

IMMOBILE – «Ciro si è fatto male in modo inaspettato, a un’età da grande campione. È stato sfortunato, non gli era mai capitato. Ha fatto un ottimo precampionato, ma l’infortunio è arrivato dal cielo, senza preavviso. Vuole ritrovare condizione e fiducia. Prima di rimettersi in mischia al 100% non può rischiare»

