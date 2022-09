Nicolas Dominguez verso il ritorno al Bologna: l’argentino potrebbe entrare a partita in corso contro l’Empoli

Nicolas Dominguez verso il ritorno in campo con il Bologna. L’argentino ha smaltito i suoi problemi fisici e, anche se non convocato dalla nazionale Albiceleste è pronto a rientrare in campo.

Contro l’Empoli il centrocampista potrebbe subentrare a partita in corso, ma difficilmente sarà subito un titolare.